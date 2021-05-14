شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة عيد 24 ساعة للاعبي الزمالك بعد مباراة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الاول لنادي الزمالك منح لاعبي الفريق إجازة السبت، بعد الانتهاء من مواجهة انبي.

ويلتقي الزمالك مع انبي عند التاسعة مساء «الجمعة»، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون لمباريات الدوري الممتاز والتي ستجري على ارض ملعب ستاد القاهرة.

و يستأنف الزمالك تدريباته «الأحد» استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، المقررة «الخميس»، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري.

وطلب باتريس كارتيرون، من جهازه المعاون اعداد ملخص لمباريات فريق طلائع الجيش الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس من اجل الاستفادة منها خلال المواجهة المقبلة، في ظل سعي الفريق لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاثة من اجل مواصلة البقاء على صدارة جدول مسابقة الدوري.