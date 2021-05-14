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جماهير ليفربول عن صلاح : هذه هي أفضل طريقة لنعرف من هو أفضل جناح أيمن في الدوري الإنجليزي

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفت جماهير ليفربول الإنجليزي باللاعب المصري محمد صلاح نجم الريدز بعد هدفه الرائع في مرمى مانشستر يونايتد في ديربي الفريقين الخميس والذي انتهى بنتيجة 4-2 .

جماهير ليفربول عبرت عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن إعجابها بمحمد صلاح وأكدت ضرورة تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة .

وكتب أحد المشجعين لليفربول عبر تويتر: «هذه هي أفضل طريقة لنعرف من هو أفضل جناح أيمن في الدوري الإنجليزي»، فيما كتب آخر: «الحفاظ على محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، أمر مُهم للغاية لليفربول»، وأضاف آخر : «أعطوه العقد الذي يريد فوراً.. يستحق ذلك» .

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفاً رائعاً أنهى به فريقه مباراته أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2. وفي الدقيقة 90 انفرد صلاح من منتصف الملعب ليودع الكرة الشباك مسجلا الهدف الرابع لفريقه وهو يحمل شارة قيادة الفريق التي ارتداها بعد خروج فينالدوم، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-2.

وحقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح فوزًا ثمينًا على حساب نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس 13-5-2021 على ملعب أولد ترافورد، والمؤجلة من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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