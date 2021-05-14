شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الشباب في الزمالك يخضعون لتأهيل بدني مكثف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع أحمد عيد وحسام أشرف وسيف جعفر ثلاثي الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية خاصة تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال بالفريق، خلال التدريبات الجماعية الاخيرة للزمالك، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وجاءت الفقرة لرفع الحالة البدنية للثلاثي للمباريات المقبلة.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.