شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يواصل التاهيل اليوم بعد غيابه امام انبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم، ببعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق التي تقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكان اللاعب قد غاب عن مباريات الفريق الأخيرة في بطولة الدوري، بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.