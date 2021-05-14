شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك وانيس .. كارتيرون يبحث عن طوق النجاة للإفلات من الإقالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عند التاسعة مساء اليوم الجمعة مباراة غاية في القوة والأهمية عندما يستضيف نظيره إنبي في مباراتهما المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز وذلك علي أرض ملعب استاد القاهرة

عاني الزمالك وانبي من التعادل في الجولة الماضية حيث تعادل الزمالك مع الاهلي 1-1 وتعادل انبي مع الاتحاد سلبيا بدون أهداف .

ويمني الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك نفسه بمصالحه جماهيره بتحقيق الفوز اليوم لتثبيت نفسه علي راس القيادةالفنية للأبيض بعدما تعالت اصوات داخل النادي وبين الجماهير برحيله بعدما فشل في الفوز علي الأهلي في مباراتهما الأخيرة والتىانتهت بالتعادل الايجابي 1-1 والتى فرط فيها الزمالك عن تأمين انفراده بقمة الدوري حتي في حالة فوز الأحمر بمباراتيه المؤجلتين .

ويلتقي الفريق الاول بنادي الزمالك مع نظيره إنبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمنمنافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة