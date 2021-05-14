شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك وانبي .. مواجهة فرنسية -مصرية خارج الخطوط بين باتريس وطولان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون علي تحقيق الفوز امام انبي واقتناص الثلاث نقاط لكن طريقه في مواجهة اليوم لن يكونممهد ومفروش بالورود خصوصا انه سيواجه منافس قوي ويجيد مواجهة الكبار مثل إنبي الذي يقوده المخضرم حلمي طولان والتىستشهد المباراة منافسة قوية خارج الحدود بين مدرستين مختلفتين في التدريب هما الفرنسية والمصرية فضلا عن ان طولان احد مدربيالزمالك السابقين والباحث عن تحقيق الفوز ايضا .

ويلتقي الفريق الاول بنادي الزمالك مع نظيره إنبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمنمنافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة