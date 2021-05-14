شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يواجه الزمالك النقص العددي في مواجهة انبي اليوم؟ مدرب الفريق يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الاول بنادي الزمالك مع نظيره إنبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمنمنافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك أزمة في مباراة اليوم لغياب أحد ابرز نجومه محمود عبد الرازق شيكابالا للإيقاف بقرار إداري من لجنة المسابقاتباتحاد الكرة واحمد فتوح ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة للأصابة

وأكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق ، أن غياب محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وكابتن الزمالك ، عن لقاء اليوم سيكون مؤثرا علىالفريق.

وأضاف نبيه أن شيكابالا لاعب يمتلك إمكانيات وخبرات ممتازة الا أن الجهاز الفني لديه العناصر المتاحة وعلى أتم الاستعداد والجاهزية ،للمشاركة في هذا المركز في مباراة اليوم وعلي رأسهم أحمد سيد زيزو.

وقتل لدينا بدائل للثلاثي المصاب حمعة وعبدالغني وفتوح ولا توجد لدينا اَي مشكلة لغياب أي لاعب.

يحتل المارد الأبيض صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 45 نقطة فيما يحتل انبي المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 28 نقطة.