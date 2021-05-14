شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. غزل المحلة ضيفاً ثقيلا على المصرى البورسعيدى بإستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى غزل المحلة مع نظيره المصرى البورسعيدى في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى البورسعيدى سلبياً مع مصر المقاصة في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

وحذر خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه من خطورة الاستهانة بالمنافس الليلة مشدداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث لاقتحام المربع الذهبى بالمسابقة وتدشين انطلاقة مميزة للفلاحين في موسمهم الأول بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة .

بينما طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمربع الذهبى للمسابقة بعد التعادل في الجولة الأخيرة للمسابقة.