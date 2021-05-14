شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يسافر إلى أمريكا للانضمام لمانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر القاهرة مصطفي الليثي، لاعب نادي الزمالك السابق، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتولي الإشراف علي أكاديمية مانشيستر يونايتد في نيويورك بعد قضاء إجازة في القاهرة.

ويتولي مصطفي الليثي نجم الزمالك السابق منصب المدير الفني لفريق وأكاديمية مانشيستر في أمريكا.,

وقضي الليثي نجم الزمالك في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات إجازة في القاهرة الأيام الماضية حرص خلالها علي زيارة نادي الزمالك ونقل خبراته لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء حيث يجهز الليثي مشروعا متكاملا للنهوض بقطاع الناشئين والأكاديميات فنيًا وبدنيًا وصحيًاواستثماريًا للنهوض بالقطاع ككل الفترة المقبلة.

ويلتقي الفريق الاول بنادي الزمالك مع نظيره إنبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمنمنافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة