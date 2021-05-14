شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث تعزيز صدارة الدوري أمام إنبي ومنح "العيدية "لجماهيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عند التاسعة مساء اليوم الجمعة مباراة غاية في القوة والأهمية عندما يستضيف نظيره إنبي في مباراتهما المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز وذلك علي أرض ملعب استاد القاهرة في مواجهة لا تقبل القسمةعلي اثنين لأبناء ميت عقبة الباحثين عن تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع أقر بالمنافسين النادي الأهلي قبل ان يستكمل الأخير مبارياته المتبقية فضلا عن رغبة اللاعبين في منح العيدية لجماهيرهم في عيد الفطر باقتناص ٣ نقاط ثمينة .

يحتل المارد الأبيض صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 45 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر مباراتين فقط لديه من الأهداف 36 هدفا كصاحب أقوي خط هجوم ومني مرماه بـ14 هداف فقط كأقوي خط دفاع مع الأهلي فيما يحتل الضيوف المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من 21 مباراة أيضا فاز في سبعة وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم ايضا احرزلاعبوه 22 هدفا ومني مرماه بنفس رصيد الاهداف .