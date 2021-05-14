شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم ،السبت، إستعدادته لمباراة صن داونز المقرر لها التاسعة من مساء غداً السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب التتش عصراً قبل العودة لمعسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة تمهيداً لخوض مباراة الغد المرتقبة.

ويحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني الجدل الدائر في الفريق حالياً حول خط هجوم الفريق في مباراة صن داونز السبت المقبل ببطولة أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية اقتراحات داخل جهاز الأهلي بالاعتماد على محمد شريف كجناح أيمن وليس مهاجما صريحا على أن يلعب مروان محسن في خط الهجوم.

فيما طرح البعض الآخر مواصلة الدفع بمحمد شريف كمهاجم صريح كما جرت العادة في المباريات الماضية، على أن يلعب حسين الشحات في مركزه الجناح الأيمن ، ويحسم موسيماني ومعاونوه هذا الجدل خلال مران الفريق اليوم وقبل مواجهة صن داونز.

كما يتحدث موسيماني خلال مران الليلة مع لاعبي الفريق عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة الغد يأتي في مقدمتها ضرورة تدارك الأخطاء الفنية التى تظهر في أداء الفريق واللاعبين خلال الفترة الماضية ويأتي في مقدمتها الأخطاء الدفاعية التى كلّفت الفريق 9 أهداف في أخر 8 مباريات محلية خاضها ببطولة الدوري وهو مؤشر سلبي وخطر للغاية على دفاع الفريق لذا لابد من تدارك الأمر في مباراتي صن داونز بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.