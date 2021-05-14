شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ضد إسرائيل .. دمر فريق صهيوني وسجد في فلسطين وأخرج لسانه لجماهير مكابي (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول كان واجه عدة انتقادات خلال الفترة الماضية بعد تأخره في تجديد إعلان موقفه الواضح تجاه العنف ضد الشعب الفلسطيني خلال هذه الأيام ومنع المصلين من التواجد في القدس.

ومنذ أن كان محمد صلاح يعلب بفميص بازل السويسري وموقفه الداعم للقضية الفلسطينية واضح وضوح الشمس والجميع يعلم أنه عاشق للدولة الفلسطيينة الشقيقة، ونستعرض خلال السطورة التالية، مواقف كروية دمرت قلوب الإسرائيلين، عندما كان يلعب في صفوف بازل.

محمد صلاح خلال مباراة بازل السويسري ومكابي

في عام 6 أغسطس عام 2013، قاد الدولي المصري محمد صلاح فريق بازل السويسري لعبور عقبة مكابي تل ابيب في الدور التمهيدي الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

واحتفل محمد صلاح بعد تسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 21 بالسجود في أرض فلسطين المحتلة خاصة وأن كان هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع بين الفريقن، وكان فريق صلاح فاز مباراة الذهاب بهدف نظيف، وتعادل الفريقين بثلاثية في اللقاء الثاني الذي سجل فيه النجم المصري.

وقام ميورات ياكين المدير الفني لبازل بسحب محمد صلاح في الدقيقة 75 من عمر المباراة ليحل محله زميله محمد النني في محاولة لتأمين منطقة وسط الملعب لإيقاف صحوة الفريق الاسرائيلي لتنتهي المباراة بالتعادل وصعود بازل للمرحلة التالية. وعند خروج محمد صلاح من ملعب اللقاء أخرج لسانه لجماهير الفريق الإسرائيلي.

وفي نفس العام الذي تقابل فيه فريق بازل السويسري مع مكابي الإسرائيلي، تفادى صلاح للعلم الاسرائيلى في صالة الجوازات في مطار تل أبيب، كما هو موضح في الفيديو التالي.

وكان محمد صلاح نجم مصر وليفربول، قدم الدعم لفلسطين وأبنائها اللذين يواجهون القتل والعنف أمام الجيش الإسرائيلي. وقال صلاح عبر تويتر الثلاثاء الماضي: «إنني أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتـل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل. كما قام النجم المصري بتغغير صورة صفحته الشخصية على تويتر لصورة له أمام قبة الصخرة عندما كان يلعب في فريق بازل السويسري.

محمد صلاح خلال مباراة بازل السويسري ومكابي

كان اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني وزميل صلاح في الفريق قدم الدعم للشعب الفلسطيني في الأحداث التي يمر بها الشعب الفلطسيني في القدس أمام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين اللذين دنسوا المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، وقاموا بإخلاء العائلات الفلسطينية من حى الشيخ جراح. ونشر ماني عبر صفحته في تطبيق «إنستجرام» صورة لمدينة القدس وعلق قائلاً: «الحرية لفلسطين» واضعاً العلم الفلسطيني على الصورة.

وقدم عدد من نجوم كرة القدم رسائل الدعم للشعب الفلسطيني مثل الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي والمصري محمد النني لاعب فريق أرسنال ومواطنه محمد حسن «تريزيجيه» لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وإسلام سليماني مهاجم ليون الفرنسي وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي

فيما غاب عن مواكب الدعم اسم النجم المصري محمد صلاح ما آثار حفيظة المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين كانوا يتمنون أن يقوم صلاح بدعم الفلسطينيين وهو ما استجاب له النجم المصري اليوم .