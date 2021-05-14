شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الطلائع يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقررلها التاسعة مساء غداً السبت على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك.

وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من خطورة انتفاضة الاتحاد السكندرى، مؤكداً أن فريق زعيم الثغر فريق قوى لايستهان به خاصة على ملعبه فى ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين بجانب رغبة حسام حسن مديره الفنى فى تعويض سلسلة النتائج المخيبة للأمال للاتحاد فى الفترة الاخيرة.

وطالب بسيونى لاعبيه بإستمرار صحوة الطلائع وتحقيق الفوز الخامس على التوالى لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة ، ويفتقد الطلائع فى مباراة زعيم الثغر لجهود مهاجمه عمرو مرعى الذى حصل على الانذار الثالث فى مواجهة غزل المحلة التى فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف ليوقف صحوة الفلاحين الذين تمكنوا من الحاق الهزيمة بالاهلى والزمالك هذا الموسم.

ونجح فريق طلائع الجيش في الفوز على نظيره غزل المحلة بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليحتل الطلائع المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 23 .

فى شأن آخر، استقر عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش على تأجيل فكرة مناقشة العروض التى وصلته لنهاية الموسم انتظاراً لحسم موقف الاهلى من استعادته مرة أخرى من عدمه لاسيما أن إعارته مع الطلائع التى امتدت موسمين تنتهى نهاية الموسم الجارى، وتلقى غزال الأهلى عرضاً من الزمالك وبيراميدز للانتقال لصفوفهما بداية من الموسم الجارى حال فك الارتباط بينه وبين الاهلى.

ويقدم عمرو جمال موسماً متميزاً مع طلائع الجيش حيث سجل 7 أهداف ، ويرتبط الغزال بعقد مع الاهلى يمتد موسماً أخر ، ويرغب عمرو جمال فى العودة للأهلى ولكن بشرط أن يكون لاعباً أساسياً فى خط هجوم المارد الاحمر على أمل استعادة موقعه فى تشكيلة منتخب مصر.