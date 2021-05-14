ريال مدريد يواصل ملاحقة صدارة أتلتيكو باكتساح غرناطة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

فاز ريال مدريد على مضيفه غرناطة بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني على ملعب نويفو لوس كارمينيس.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب ليتجاوز برشلونة، ويلاحق أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطتين قبل جولتين من ختاج المسابقة.

وفي الجانب الأخر استقر غرناطة برصيد 45 نقطة في المركز العاشر.

وتكون تشكيل ريال مدريد من: تيبو كورتوا؛ مارفين، ايدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، ميجيل جوتيريز؛ لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي؛ رودريجو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

وافتتح النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش التسجيل للريال في الدقيقة 17، قبل أن يضيف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وقلص غرناطة الفارق، عقب إحراز خورخي مولينا هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 71، لكن سرعان ما انتفض الريال من جديد، بعدما أحرز ألفارو أودريوزولا وكريم بنزيمة الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 75 و76 على الترتيب.

ويتبقى للريال مباراتان مع مضيفه أتلتيك بلباو وضيفه فياريال في المرحلتين القادمتين، فيما يواجه أتلتيكو ضيفه أوساسونا ومضيفه بلد الوليد.

وينتظر الفريق الملكي تعادل أتلتيكو في مباراة واحدة على الأقل من لقائيه المتبقيين، مع فوز الفريق الأبيض في مباراتيه، حتى يتفوق على أتلتيكو بفارق المواجهات المباشرة، التي يتم الاحتكام إليها حال تساوي الفريقين في رصيد النقاط.