بالفيديو.. ماني يثير الجدل ويرفض مصافحة كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رفض السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الانجليزي مصافحة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وحقق ليفربول فوزاً ثميناً وتاريخياً على مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة 36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد نهاية المباراة، حرص كلوب على النزول لأرض الملعب لمصافحة اللاعبين، لكن ساديو ماني أثار الجدل عندما رفض مصافحة مدربه.

وشارك ماني بديلاً في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدقيقة 74 بدلًا من جوتا وكانت النتيجة حينها ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح الريدز.