شكرا لقرائتكم خبر عن قائد ليفربول .. محمد صلاح ثامن مصري يحمل شارة قيادة فريق أوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الدولي المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق فوزاً ثميناً وتاريخياً على مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة 36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدفاً رائعاً رابعاً من هجمة مرتدة بطريقته المُفضلة، ليرفع رصيده إلى 21 هدفاً ويعود لصدارة هدافي البريميرليج بالتقاسم مع هاري كين، وبهذا الهدف أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ملعب أولد ترافورد في مبارتين متتاليتين.

بالإضافة للرقم المميز الذي سجله صلاح لأول مرة منذ 100 عام شهدت المباراة حصولة على شارة قيادة ليفربول كأول مباراة رسمية يكون فيها قائدًا للريدز لكنه ليس المصري الأول الذي يحمل شارة قيادة فريق في مسابقة أوروبية.

محمد النني لاعب وسط أرسنال حمل شارة قيادة فريقة في اجهة دوندالك الأيرلندي، التي فاز بها الجانرز (3-0)، ضمن مباريات الدوري الأوروبي.

مجدي طلبة مع إبراهيم حسن يعد أول لاعب مصري يشارك في مسابقة أوروبية، بعد ظهوره في كأس الاتحاد الأوربي»يوروبا ليج حاليًا«مع باوك ثيسالونيكي اليوناني ضد إشبيلية الإسباني، يوم 19 سبتمبر عام 1990.

ويعد طلبة أول مصري يحمل شارة قيادة فريق ينافس في بطولات «يويفا»، حين تقلد شارة قيادة باوك في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة المهاجم الليبيري الأفضل في أوروبا جورج ويا يوم 16 سبتمبر عام 1992.

عبدالظاهر السقا حمل شارة القيادة مع فريق جنتشلربيرليجي التركي عام 2008، وكان قائد الفريق في نهائي كأس تركيا أمام كايسري سبور، وكاد أن يحمل الكأس لولا خسارة فريقه بركلات الترجيح (10-11).

أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا، ارتدى شارة القيادة مع فريقه الحالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب هال سيتي أيضا، مع العلم أن اللاعب قضى أكثر من 10 سنوات في الأراضي الإنجليزية.

وفي الدوري البرتغالي، تقلد على غزال، لاعب سموحة الحالي شارة قيادة فريقه السابق ناسيونال ماديرا خلال عام 2015.

محمود حسن تريزيجة والذي منحه فريق قاسم باشا التركي النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح أستون فيلا الإنجليزي الحالي، شارة القيادة في نهاية موسم 2018/2019 من أجل تكريمه بعد السماح برحيله عن الفريق الذي توهج معه بشكل لافت.

أحمد حجازي حمل شارة القيادة مع فريق وست بروميتش ألبيون، الموسم الماضي، أمام هدرسفيلد تاون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.