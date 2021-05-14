شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن مواعيد التدريبات والمؤتمرات الصحفية لفريقي الأهلي وصن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» برنامج ناديي الأهلي صن داونز الجنوب افريقي المقررين «الجمعة» استعداداً للمواجهة المقررة بينهما السبت.

وحدد الاتحاد الأفريقي السادسة مساءً موعداً لمران النادي الأهلي على ملعب السلام الذي يستضيف المباراة، ويعقبه مؤتمر صحفي لبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، في قاعة المؤتمرات باستاد السلام.

فيما حدد الاتحاد الأفريقي، الثامنة مساءً موعداً للمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لنادي صن داونز في نفس قاعة المؤتمرات وعقب مؤتمر موسيماني على أن يبدأ المران الرئيسي على نفس ملعب المباراة لفريق صن داونز الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويستعد الأهلي وصن داونز للمواجهة المرتقبة بينهما والمقررة على ستاد السلام «السبت»، في ذهاب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.