شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات ساخنة في الدوري المصري الممتاز اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار لا بديل عن الفوز يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى اختبارًا صعبًا عندما يلتقى نظيره غزل المحلة عند السابعة مساء، على أرض ملعب استاد برج العرب، حيث يسعى كل فريق لحصد الثلاث نقاط من أجل استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى، والتى توقفت فى الجولة الماضية، عقب هزيمة غزل المحلة أمام طلائع الجيش وتعادل المصرى أمام مصر المقاصة، ولعل فارق النقاط بين الفريقين سيزيد من سخونة المباراة، حيث يحتل المصرى المركز الرابع برصيد ٣٣ نقطة، بينما يحتل غزل المحلة، بقيادة خالد عيد المدير الفنى، المركز الثامن برصيد ٣٠ نقطة، وحرص الجهاز الفنى للمحاكمة على تصحيح الأخطاء الدفاعية القاتلة من جانب مدافعى «الفلاحين».

وفى مباراة أخرى، تقام الساعة الخامسة على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، يسعى الفريق الكروى بالنادى الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفنى، لمواصلة الانتصارات على حساب أسوان، بعدما حقق الفريق الفوز الرابع على التوالى فى الجولة الماضية على حساب البنك الأهلى فى ملعب بيتروسبورت، ليرتفع رصيد الدراويش عند النقطة ٢٣ محتلا المركز الثالث عشر، وعقد حمد إبراهيم، المدرب العام، العديد من الجلسات الفنية مع اللاعبين شدد خلالها على ضرورة استغلال أنصاف الفرص وقتل خطورة الهجمات المرتدة للاعبى أسوان، فيما يأمل علاء عبد العال فى تفادى الخسارة وتحقيق التعادل على أقل تقدير، كما حدث فى مواجهة الجونة الماضية، ويعول الجهاز الفنى لأبناء زهرة الجنوب على مزيج من عناصر الخبرة والشباب، المتمثلة فى عمر رضوان ومحمد جابر ميدو وعمرو ناصر وعمرو الحلوانى.

فيما ينتظر أن يشارك باهر المحمدى، نجم الإسماعيلى، بشكل أساسى مع الفريق، بعد التعافى من الإصابة التى داهمته مؤخرا.

وفى نفس الموعد، يستضيف المقاولون العرب نظيره البنك الأهلى، فى موقعة الهروب من شبح الهبوط وتخطى المراكز المتدنية من جدول الدورى، حيث يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد ٢١ نقطة بعد التعادل فى الجولة الأخيرة أمام الإنتاج الحربى على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، بينما يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر برصيد ١٨ نقطة، عقب الهزيمة فى الجولة الماضية أمام الإسماعيلى بهدفين فى المباراة التى أقيمت على أرض ملعب استاد بتروسبورت، ويأمل خالد جلال المدير الفنى فى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل إيقاف سلسلة النتائج السلبية، كما يتمنى عماد النحاس تذوق حلاوة الانتصار والذى غاب عنه الفريق حينما كان يواجه وادى دجلة ونجح الذئاب فى حسم المباراة لصالحهم فى الرمق الأخير.