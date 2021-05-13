شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة ليفربول ضد مانشستر يونايتد .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح اليوم الخميس 13-5-2021 على ملعب أولدترافورد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
تشكيل ليفربول:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أرنولد - ويليامز - فيليبس - روبرتسون
الوسط: فابينهو - فينالدوم - ألكانتارا
الهجوم: ديوجو جوتا - محمد صلاح - فيرمينو
وعلى مقاعد البدلاء: أدريان - كيليهر - ساديو ماني - جونز - تسيميكاس - شاكيري - اوريجي - ويليامز.
تشكيل مانشستر يونايتد:
حراسة المرمى: هندرسون
الدفاع: وان بيساكا- ليندولف- بايلي- لوك شو
الوسط: فريد- بوجبا- ماكتومناي- برونو فيرنانديز
الهجوم: راشفورد- كافاني
أبرز أحداث اللقاء:
بداية المباراة
د2: مطالبات من لاعبي ليفربول بركلة جزاء بعدما انطلق فيرمينو بالكرة من الجهة اليمنى وحاول إرسال عرضية تصدى لها إيريك بايلي بيده
د3: حكم المباراة يشير باستكمال اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء
د10: جوووووووووول برونو فيرنانديز يسدد وفيليبس مدافع ليفربول يحولها لمرمى فريقه