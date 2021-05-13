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مشاهدة ليفربول ضد مانشستر يونايتد .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول)

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح اليوم الخميس 13-5-2021 على ملعب أولدترافورد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 34 من الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد - ويليامز - فيليبس - روبرتسون

الوسط: فابينهو - فينالدوم - ألكانتارا

الهجوم: ديوجو جوتا - محمد صلاح - فيرمينو

وعلى مقاعد البدلاء: أدريان - كيليهر - ساديو ماني - جونز - تسيميكاس - شاكيري - اوريجي - ويليامز.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: هندرسون

الدفاع: وان بيساكا- ليندولف- بايلي- لوك شو

الوسط: فريد- بوجبا- ماكتومناي- برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد- كافاني

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

د2: مطالبات من لاعبي ليفربول بركلة جزاء بعدما انطلق فيرمينو بالكرة من الجهة اليمنى وحاول إرسال عرضية تصدى لها إيريك بايلي بيده

د3: حكم المباراة يشير باستكمال اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء

د10: جوووووووووول برونو فيرنانديز يسدد وفيليبس مدافع ليفربول يحولها لمرمى فريقه

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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