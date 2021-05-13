شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة ليفربول ضد مانشستر يونايتد .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح اليوم الخميس 13-5-2021 على ملعب أولدترافورد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد - ويليامز - فيليبس - روبرتسون

الوسط: فابينهو - فينالدوم - ألكانتارا

الهجوم: ديوجو جوتا - محمد صلاح - فيرمينو

وعلى مقاعد البدلاء: أدريان - كيليهر - ساديو ماني - جونز - تسيميكاس - شاكيري - اوريجي - ويليامز.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: هندرسون

الدفاع: وان بيساكا- ليندولف- بايلي- لوك شو

الوسط: فريد- بوجبا- ماكتومناي- برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد- كافاني

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

د2: مطالبات من لاعبي ليفربول بركلة جزاء بعدما انطلق فيرمينو بالكرة من الجهة اليمنى وحاول إرسال عرضية تصدى لها إيريك بايلي بيده

د3: حكم المباراة يشير باستكمال اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء

د10: جوووووووووول برونو فيرنانديز يسدد وفيليبس مدافع ليفربول يحولها لمرمى فريقه