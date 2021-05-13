شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن علي حالة عواد وجنش وتدريبات خاصة لحراس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع محمد أبوجبل وأحمد نادر السيد، ثنائي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة فنية قوية تحت قيادة اوليفيرا مدرب الحراس، على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة التركيز على التعامل مع التصويب من مناطق ومسافات مختلفة داخل الملعب، بالإضافة إلى العمل على زيادة سرعة رد الفعل في بعض المواقف.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أوليفيرا مدرب الحراس على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية للثلاثي محمد عواد ومحمود عبدالرحيم «جنش» ومحمد أبوجبل ومتابعة التدريبات الخاصة بهم.