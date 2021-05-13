شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: سيتي فريق مذهل وجوارديولا الأفضل في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض مانشستر سيتي الساعة 11 من مساء الجمعة، مباراة أمام نيوكاسل ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، وستكون مباراة احتفالية بعد تتويجه بلقب «البريميرليج».

وانهالت عبارات الثناء على مانشستر سيتي، ومدربه الإسباني جوارديولا، وهنأ المنافسون «القمر السماوي»، ووصفوه بالفريق الأفضل.

وقال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بطل الموسم الماضي، إن ما حققه مانشستر سيتي كان إنجازاً رائعاً.

وقال كلوب: إنه إنجاز عظيم، لقد بعثت برسالة لجوارديولا، وكذلك لإيلكاي جوندوجان، (وهو لاعب سابق مع كلوب في دورتموند).

وأضاف: «لقد كان عاماً صعباً على العالم كله، وكذلك لأندية كرة القدم، وما حققه سيتي في هذا العام يعد استثنائياً».

وتابع كلوب: «سيتي لديه قائمة مذهلة من اللاعبين، وكذلك لديه المدرب الأفضل في العالم، لذلك فالأمور هناك على ما يرام».

وحقق جوارديولا تاسع لقب دوري في مسيرته بين فرق أوروبا، حيث حقق لقب الدوري الإسباني 3 مرات مع برشلونة، و3 مرات مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

أصعب البطولات

ووصف جوارديولا الدوري الإسباني بأنه أصعب البطولات للفوز بها، وهو ما أيّده الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون، الذي حقق اللقب سابقاً مع تشيلسي منذ 11 عاماً، حينما هنأ جوارديولا بالفوز بالدوري.

وقال أنشيلوتي: «سيتي خاض موسماً مميزاً، ولعب بشكل رائع، لقد كانوا أقوياء للغاية على المستوى الدفاعي، لذلك فهم يستحقون الفوز والتهنئة».

وأضاف: «أعتقد أن الدوري الإنجليزي هو أصعب بطولة دوري في أوروبا بكل تأكيد، لأن هناك الكثير من الأندية التي لديها إمكانات عالية».