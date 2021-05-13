شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يغيب عن مواجهة نيوكاسل بسبب الإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الخميس إن صانع اللعب كيفن دي بروين لا يزال يعاني من إصابة عضلية طفيفة وسيغيب عن مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة.

ولم يشارك دي بروين في هزيمة سيتي 2-1 أمام تشيلسي مطلع الأسبوع بسبب هذه المشكلة لكن بطل الدوري الممتاز يأمل أن يتعافى اللاعب سريعاً قبل نهائي دوري الأبطال هذا الشهر أمام تشيلسي أيضاً.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: لا يزال اللاعب مصاباً لكن حالته تتحسن. مضيفاً أنه سيعتمد فقط على اللاعبين الجاهزين بنسبة مئة في المئة بدنياً وذهنياً لخوض نهائي دوري الأبطال.

وأوضح: قبل ذلك سنخوض ثلاث مباريات سنقف خلالها على حالة الفريق واللاعبين الذين سيخوضون آخر مباراة في الموسم.

وحصد سيتي لقبه الثالث في الدوري الممتاز في خمسة مواسم تحت قيادة جوارديولا واللقب الخامس في آخر عشر سنوات قبل ثلاث مباريات من النهاية بعد هزيمة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 2-1 على ملعبه أمام ليستر سيتي يوم الثلاثاء.

كما فاز بلقبه الرابع على التوالي في كأس الرابطة هذا الموسم ويمكنه تحقيق الثلاثية إذا فاز على تشيلسي في نهائي دوري الأبطال في 29 مايو/ ايار والذي نقل من اسطنبول إلى بورتو.

وقال جوارديولا: لم تسنح لي فرصة زيارة اسطنبول منذ مسيرتي كلاعب مع برشلونة حتى في قرعة دوري أبطال أوروبا قرر الاتحاد الأوروبي «يويفا» نقل المباراة للبرتغال لذلك لا توجد مشكلة.