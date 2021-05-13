شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الخميس، وذلك في إطار التحضير لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح الفريق راحة الأربعاء من التدريبات، ‏على أن يستأنف مرانه اليوم.

وأدى الأهلي مرانه عصر اثلاثاء على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف للمجموعة ‏التي شاركت في مباراة الزمالك التي أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة ضمن ‏منافسات الجولة الـ 21 في بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏فيما خاض باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.‏

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بـ الأهلي قد أكد على إغلاق ملف بطولة الدوري بنهاية مباراة ‏الزمالك والتركيز في مباراة صن داونز، وذلك خلال حديثه مع اللاعبين قبل ‏انطلاق المران.‏