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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر راموس قد يغيب عن بطولة يورو بقرار فني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021
كشفت تقارير صحف اسبانية، إن قائد فريق ريال مدريد ومنتخب اسبانيا سيرجيو راموس قد يكون خارج قائمة الماتادور النهائية للمشاركة في بطولة اليورو.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس قد يتم استبعاده من القائمة نظراً لعدم مشاركته بصورة منتظمة مع النادي الملكي، حيث شارك فقط في 5 مباريات منذ بداية كانون الثاني الماضي.
وأضافت، ان لويس انريكي مدرب منتخب اللاروخا يفكر بجدية في استبعاد راموس، والذي سيكون غيابه بمثابة قنبلة حقيقية للمجموعة".
وأشار التقرير، إلى أن إنريكي يريد أن يبقى مخلصًا لفلسفته بضم من هم الأفضل في ظل هذه الظروف.