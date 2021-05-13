شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهنئ وزير الرياضة ومحافظ ومدير أمن بورسعيد بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة المهندس سمير حلبية على تهنئة الشعب المصري ووزير الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد ومدير أمن بورسعيد، بمناسبة حلول عيد الفطر المباركة.

ونشر النادي المصري، عبر موقعه الرسمي بيان قال خلاله «مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية، يهنئ شعب مصر والأمة الإسلامية بصفة عامة وجماهير النادي المصري العظيمة والسادة أعضاء الجمعية العمومية بصفة خاصة بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخيرِ واليُمنِ والبركات.

وبهذه المناسبة العطرة، يتوجه الأستاذ سمير حلبية بخالص التهنئة للسيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد والسيد اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، متمنيًا لسيادتهم دوام التوفيق والنجاح.