الدوري الأميركي للمحترفين: أتلانتا ونيويورك إلى البلاي أوف

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لوس انجليس : ضمن كل من أتلانتا هوكس ونيويورك نيكس تأهله إلى الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد فوز الأول على واشنطن ويزاردز 120 116 واستفادة الثاني من خسارة مطارده بوسطن سلتيكس الأربعاء في المنطقة الشرقية.

ويتأهل الى الأدوار الإقصائية مباشرة بحسب النظام الجديد أصحاب المراكز من 1 الى 6 في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، فيما يتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن في مباراة واحدة على أن يتأهل الفائز بها مباشرة إلى البلاي أوف. ويخوض الخاسر مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد البلاي أوف.

وبعد يومين من فوز أول على واشنطن 125 124، في مباراة حطّم فيها الموزّع النجم راسل وستبروك رقما تاريخيا لأوسكار روبرتسون بعدد التريبل دابل (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) للمرة الـ182، حقق أتلانتا فوزا ثانيا 120 116 حاجزا بطاقة البلاي أوف للمرة الأولى منذ 2017.

وكان تراي يونغ (33 نقطة، 9 تمريرات حاسمة و8 متابعات) حاسما لأتلانتا، رابع المنطقة الشرقية (39 فوزا و31 خسارة)، ليعوّض تأخر فريقه بفارق 13 نقطة في الربع الأخير.

وعوّل الفائز أيضا على جايسون كولينز (18 نقطة) صاحب ثلاثية حاسة قبل 24 ثانية على نهاية الوقت، فيما أضاف لاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 17 نقطة و11 متابعة والصربي بوغدان بوغدانوفيتش 20 نقطة.

ولدى الخاسر، اكتفى وستبروك هذه المرة بدابل دابل مسجلا 34 نقطة و15 تمريرة حاسمة.

ويمكن لويزاردز الذي يطمح إلى عودة برادلي بيل من الاصابة، ضمان المركز العاشر الخميس بحال خسارة شيكاغو بولز الحادي عشر أمام تورونتو رابتورز.

وكان بوسطن سلتيكس الذي بلغ نهائي المنطقة الشرقية ثلاث مرات في آخر أربع سنوات، قادرا في الابقاء على آماله لتفادي الملحق، لكنه تعرّض لخسارة على أرض كليفلاند كافالييرز 102 94.

وفي غياب المصاب لفترة طويلة جايلن براون (معصم)، لم تكن 29 نقطة لجايسون تايتوم و15 للفرنسي إيفان فورنييه كافية لتجنيب الفريق الأخضر الخسارة.