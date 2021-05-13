شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول - مانشستر يونايتد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل «الريدز والشياطين الحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، يقود فريقه ليفربول الإنجليزي الخميس 13 – 5- 2021، أمام مانشستر يونايتد على أرض ملعب أولد ترافورد ضمن مؤجلات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2020 – 2021.

ليفربول الإنجليزي يخوض لقاء هام ومرتقب اليوم الخميس 13- 5- 2021 في الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الأسبوع 34 عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول الإنجليزي يخوض لقاء هام ومرتقب اليوم في الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الأسبوع 34 عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت مكة المكرمة، على شبكة بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي الذي حسه لقبه فريق مانشستر سيتي، ومن المقرر أن يعلق على هذا اللقاء عصام الشوالي.

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد- كاباك- فابينيو- روبرتسون

خط الوسط: تياجو- فينالدوم- ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح- ماني – فيرمينو

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا- ليندلوف- بايلي- لوك شو

خط الوسط: مكتوميناي- فريد- بوجبا

خط الهجوم: برونو فرنانديز- كافاني- راشفورد