النني يقود آرسنال للفوز على تشيلسي وانعاش آمال التأهل الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تغلب أرسنال على مضيفه تشيلسي 1 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي.

وشارك المصري محمد النني أساسيًا في المباراة مع فريقه آرسنال وخاض 90 دقيقة كاملة.

وسجل ايميل سميث روي هدف المباراة الوحيد لأرسنال في الدقيقة 16.

وحقق أرسنال فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثامن.

ونجح أرسنال في تكرار تفوقه على تشيلسي، حيث فاز عليه في آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين، بعد فوزه عليه 2 / 1 في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتغلبه عليه 3 / 1 في الدور الأول من منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

على الجانب الأخر تبددت أمال تشيلسي في حسم التأهل مبكرا لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث تجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز الرابع.

وكان تشيلسي، الذي يستعد لملاقاة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، على موعد مع حسم تأهله لنسخة الموسم المقبل من المسابقة في حال كان قد فاز على أرسنال اليوم، لكن الهزيمة أجلت تأهله في انتظار نتائج ويستهام يونايتد وليفربول اللذين يحتلان المركزين الخامس والسادس برصيد 57 و56 نقطة على الترتيب.