الامارات | لي ديفون: «أندر آرمور» ستحدث نقلة استثنائية في عالم الرياضة النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن لي ديفون: «أندر آرمور» ستحدث نقلة استثنائية في عالم الرياضة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس شركة «أندر آرمور» في الشرق الأوسط لي ديفون، خلال افتتاح متجر «أندر آرمور» الجديد في «دبي مول»، أن العلامة التجارية الأميركية ستحدث نقلة استثنائية في الرياضة النسائية من خلال تطوير موضة وموديلات الملابس الرياضية المخصصة للسيدات بشكل عام وللمحجبات بشكل خاص.

وقال ديفون لـ«الإمارات اليوم»: «أندر آرمور استخدمت تقنيات حديثة جداً في تصميم الملابس الرياضية المخصص للرياضيين، والأمر نفسه بالنسبة للملابس النسائية، إذ برهنت الشركة على ريادتها في دعم السيدات والفتيات المُهتمات بالرياضة، خصوصاً أننا نهتم بشكل كبير بتطوير موضة الحجابات الرياضية بأهمية كبيرة من ضمن خططنا لإثراء محفظة المنتجات التي نقدمها لجميع النساء في المنطقة وحول العالم».

وأضاف: «التقنيات المستخدمة في الملابس تساعد السيدات على ممارسة الرياضة بشكل مريح من خلال تقنيات التبريد، بينما نستكمل ما أطلقناه في 2020 وهو حجاب أندر آرمور الرياضي، الذي صمّمه فريقنا المحلي لتلبية احتياجات وأذواق الرياضيّات المُحجبات».

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