الامارات | مدرب عجمان: «البقاء» تعويض عن ظلم تأجيل مباراة الفجيرة والوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عجمان: «البقاء» تعويض عن ظلم تأجيل مباراة الفجيرة والوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن الانتصار الذي حققه فريقه على الفجيرة جاء تعويضاً لفريقه عن الظلم الذي تعرض له بتأجيل مباراة الفجيرة والوحدة لما بعد انتهاء الموسم.

وأمّن عجمان استمراره في دوري الخليج العربي وقبل أربع دقائق فقط من نهاية الموسم، بعد أن سجل له البرازيلي لياندرو هدف الفوز على «الذئاب».

وقال في تصريحات صحافية بعد مباراة الفجيرة: «هذا القرار أعطى المنافس المباشر لنا أفضلية حسابية للبقاء في الدوري، كما أن هذا الفوز رد على كل من كان يتوقع طوال الوقت هبوط عجمان حتى في الأوقات التي كنا نتفوق فيها بعدد النقاط عن الذهاب وحان الوقت لأقول لهم (هارد لك)».

وقررت رابطة المحترفين في وقت سابق تأجيل مباراة الفجيرة والوحدة إلى 15 مايو الجاري، لظروف عودة الأخير من الهند عقب المشاركة في دوري أبطال آسيا، واضطر لاعبوه للدخول في حجر صحي، وفق إجراءات البروتوكول المعمول بها.

واعتبر أيمن الرمادي، الموسم الحالي هو الأصعب خلال مسيرته التدريبية في الإمارات والممتدة على مدار 20 عاماً.

وقال: «عشنا ظروفاً بالغة الصعوبة على مدار الموسم من إصابات وضغوط نفسية لكننا استطعنا أن نتغلب على كل هذا بدعم الإدارة وجهود اللاعبين لنبقى في دوري المحترفين».

وأضاف مدرب عجمان: «كان الموقف الأصعب هذا الموسم حينما أصيب أربعة لاعبين دفعة واحدة قبل يومين من مباراة الفجيرة، إذ تعرض كل من حارس المرمى علي الحوسني، وحسين عبدالرحمن، والمحترفان الاجنبيان لويز أنطونيو وأبوكر تراولي، لـ(كوي في أقدامهم)، خلال فترة الاستشفاء التي أعقبت مباراة الشارقة، وكان من الصعب مشاركتهم أمام الفجيرة واستعنا بمجموعة بديلة كانوا عند حُسن الظن بهم، واستطاعوا الفوز بالمباراة دون انتظار حسابات لقاء الفجيرة أمام الوحدة».

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