شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب رئيس الاتحاد السكندري بتجديد التعاقد مع «رحيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من محمد مصيلحى، رئيس النادي. تجديد التعاقد مع صبري رحيل، ظهير أيسر الفريق، في الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن حسام حسن طلب من محمد مصيلحى، خلال الجلسة التي جمعتهما في الأيام الماضية، تجديد التعاقد مع صبري رحيل، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق في نهاية الموسم الجاري، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

ومن المنتظر أن يعقد محمد مصيلحي جلسة مع صبري رحيل، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف تجديد التعاقد معه.

ويستعد الاتحاد السكندري لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر إقامتها السبت المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.