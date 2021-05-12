دوري السوبر الأوروبي: اليويفا يحقق في دور برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد في المشروع المنهار

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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا تأديبيا بشأن دور أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس في مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وكانت الأندية الثلاث ضمن 12 ناديا أوروبيا أعلنت تأسيس البطولة قبل أن ينهار المشروع.

وتراجعت 9 أندية عن المشروع، ولكن القائمين على أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس رفضوا التخلي عن الفكرة.

وقال اليويفا إن مفتشيه سينظرون في "انتهاك محتمل" من قبل الأندية الثلاث لإطارها القانوني.

وتعرضت الأندية المنسحبة، وهي أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأي سي ميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد، إلى عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب مشاركتها في المشروع.

ووافقت الأندية المنسحبة على تقديم مساهمة حسن نية جماعية بقيمة 15 مليون يورو لصالح قطاع كرة القدم للأطفال والهواة في شتى أنحاء أوروبا.

كما ستُحرم هذه الأندية من 5 في المئة من أرباح المنافسات التابعة لليويفا لموسم واحد (2023-2024).

وأعلنت الأندية كذلك التزامها تجاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومنافساته. وتقع الأندية تحت طائلة عقوبة قيمتها 100 مليون يورو لكل ناد يسعى إلى الانضمام إلى منافسة غير مرخصة مستقبلا.

وقال رئيس نادي ريال مدريد، فلورونتينو بيريز، الذي عين رئيسا لدوري السوبر الأوروبي، إن الأندية التي أطلقت المشروع مرتبطة بـ"عقود ملزمة"، و"لا يمكنها الانسحاب".