الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الحكم الذي سيدير نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

ونشر الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي أن الحكم الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز هو من سيتولى إدارة المباراة النهائية بين الفريقين الإنجليزيين.

وسيقام نهائي دوري الأبطال مساء يوم السبت الموافق 29 مايو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت وسط أوروبا.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي فإن الحكم صاحب الـ14 سيدير أول نهائي لدوري الأبطال في تاريخه.

وأدار أنتونيو ماتيو لاهوز6 مباريات له في دوري الأبطال هذا الموسم بما في ذلك مباراة ربع نهائي البطولة بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، كما تم اختيار الحكم الإسباني لإدارة مباريات يورو 2020

فريق تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

الحكم: أنطونيو ميجيل ماتيو لاهوز (إسبانيا)

المساعدون: باو سيبريان ديفيز ، روبرتو دياز بيريز ديل بالومار (كلاهما إسبانيا)

الحكم الرابع: كارلوس ديل سيرو غراندي (إسبانيا)

تقنية الفيديو المساعد: أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز (إسبانيا)

مساعدو تقنية الفيديو المساعد: خوان مارتينيز مونويرا ، أينيجو برييتو لوبيز دي سيرين (كلاهما إسبانيا) ، باويش جيل (بولندا)