هل يزامل نيمار؟.. باريس سان جيرمان يداعب محمد صلاح ويسعى للتعاقد معه الصيف المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية فرنسية أن هناك رغبة من جانب نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة "Telefoot" الفرنسية، بأن إدارة باريس لديها رغبة في التعاقد مع صلاح إذا رفض نجم الفريق الحالي كيليان مبابي على التجديد.

وأضافت الصحيفة أن النادي العاصمي يواجه صعوبة في إقناع مبابي على تجديد عقده في ظل ارتباط النجم الفرنسي الشاب بالانتقال لصفوف ريال مدريد.

ويسعى مالك النادي الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، للإبقاء على مبابي بعد تجديد عقد نجم الفريق الفرنسي نيمار دا سيلفا أملاً في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

ويحاول باريس سان جيرمان تكثيف سعيه من أجل التعاقد مع الفرعون المصري والذي يُعد أحد أبرز تعاقدات ليفربول في السنوات الأخيرة.

وكان صلاح قد أعلن خلال الفترة الماضية عن عدم تواصل الإدارة الإنجليزية معه لتجديد عقده والذي سينتهي في عام 2023.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ34 مليون جنيه إسترليني.

ونجح الفرعون مع ليفربول في تحقيق العديد من الانجازات سواء كانت فردية أو جماعية لعل أبرزهم الحصول على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وأيضًا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ومؤخراً، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن اسم صلاح ارتبط بالعودة إلى صفوف تشيلسي، والتي أكدت أن المدير الفني للبلوز توماس توخيل طلب التعاقد مع الدولي المصري في الصيف المقبل.