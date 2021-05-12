«طفح الكيل»..شيكابالا يٌعلن اللجوء للقضاء ضد المتجاوزين في حقه

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سيقاضي كل المتجاوزين في حقه خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي في لقاء القمة ببطولة الدوري المصري الذي انتهي بالتعادل الإيجابي “1-1”.

وكتب "شيكابالا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناء على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل.

وأضاف: هذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتي يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية.