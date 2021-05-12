الامارات | شباب الأهلي يهزم النصر في "بروفة الكأس" وينهي الدوري ببطاقة آسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم النصر في "بروفة الكأس" وينهي الدوري ببطاقة آسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول شباب الأهلي تأخره أمام النصر بهدف نظيف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس، خلال المواجهة التي جمعتهما على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم. ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد النصر عند 46 نقطة. وضمن "الفرسان" بطاقة آسيوية والمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ويأتي فوز شباب الأهلي قبل أيام من المواجهة التاريخية المرتقبة التي تجمع الفريقين يوم 16 الجاري في نهائي كأس رئيس الدولة. وسجل هدفي النصر حبيب الفردان " 8 "، ومدافع شباب الأهلي يوسف جابر بالخطأ في مرماه " 86"، وسجل أهداف شباب الأهلي أحمد العطاس "52" من ركلة جزاء، وحارب عبدالله سهيل "56"، ومحمد جمعة الهدف الثالث "84".

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