الامارات | سيتي يحرز لقب الدوري الإنجليزي للمرة السابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يحرز لقب الدوري الإنجليزي للمرة السابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج مانشستر سيتي أمس رسمياً بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة، من دون أن يلعب، وذلك بعد خسارة وصيفه وجاره مان يونايتد على ارضه أمام ليستر سيتي 1-2 أمس، في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين. ويملك سيتي 80 نقطة مقابل 70 ليونايتد قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم الحالي.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلاً في المواسم الأربعة الاخيرة. وكان سيتي توج أيضاً بطلاً لكأس الرابطة الشهر الماضي، ويملك فرصة إحراز الثلاثية في حال تتويجه بطلا لأوروبا للمرة الاولى في تاريخه، حيث يلتقي مواطنه تشلسي في النهائي المقرر 29 الجاري.

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