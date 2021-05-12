بوفون يعتزم ترك يوفنتوس

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وأكد بوفون في تصريحات نشرتها صحيفة (لا جازيتا ديللو سبورت) إنه إما سيتوقف عن اللعب أو يجد فرصة أخرى تحفز على اللعب أو الاستمتاع بتجربة حياتية مختلفة».
وأضاف «هذه التجربة الجميلة والطويلة للغاية مع يوفنتوس ستنتهي بشكل نهائي هذا العام. أعتقد أنني قدمت ليوفنتوس كل شيء. ومنحني كل شيء وأكثر».
وشارك بوفون في 7 مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن.
وباستثناء فترة قصيرة قضاها بفريق باريس سان جيرمان، يلعب بوفون ليوفنتوس منذ عام 2001 وقد توج معه بلقب الدوري 10مرات، وشارك في أكثر من 650 مباراة بالدوري.
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