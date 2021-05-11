شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس لجنة الشباب بالبرلمان يشكران الرئيس السيسي بعد توجيهاته لبناء ستاد بورسيعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضية بالبرلمان، الشكر إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد توجيهاته ببناء ستاد بورسعيد، بتكلفة تقدر بحوالى 500 مليون جنيه على حسب الكود الدولي.

وقال أشرف صبحي، في تصريحات صحفية: «سنتخذ أولى خطوات خطوات بناء الاستاد خلال الأيام المقبلة وهي خطوة مهمة ينتظرها جميع أبناء بورسعيد ومحبى الرياضة في المدينة الباسلة ،الأهم لدينا هو بناء الإستاد الجديد في أقرب وقت».

وأضاف: «استبعدنا وجود أي تمويل مشترك من الجانب الإستثمارى وهناك متغيرات ستحدث في المنطقة لتشيد ستاد بورسعيد ليكون على أحدث طراز عالمى».

وتابع وزير الرياضة: «أشكر دكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونائب بورسيعد على إصراره وتواصله الدائم وحرصه على إنجاز خطوات البدء في تنفيذ الاستاد».

وعلق محمود حسين على خطوة بناء الاستاد قائلا: «نشكر سيادة رئيس الجمهورية على توجيهاته وتصديقه لبناء ستاد النادى المصري في نفس موقعه الحالى وتحقيقه لطموحات جماهير بورسعيد ونشكر رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة».

وتابع: «هذا الملف عملنا عليه منذ 2019 وكان هناك متابعة مستمرة مع وزير الشباب والرياضة، الوزير أتى تلبية للإتصالات والتواصل حول هذا الشأن».

وأتم: «اليوم تم تنسيق بين الوزير ومحافظ بورسعيد حول اختيار الشركات المنفذة وتصميم الاستاد، لما يتناسب مع الكود الدولي».