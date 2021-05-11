نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي لحساب الجولة 36 في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 11-5-2021.

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ليفانتي في ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن أهم مباريات الجولة 36 من الدوري الاسباني.

أصبح فريق ليفانتي على بعد نقطة واحدة فقط من ضمان البقاء مع الكبار في الدوري الاسباني، ولكنه فاز في مباراتين فقط من آخر 10 مباريات خاضها في الليجا، وخسر في 7 مناسبات، وتعادل مرة واحدة وكانت في الجولة الماضية أمام ألافيس.

كما خسر ليفانتي آخر ثلاث مباريات متتالية على أرضه في الدوري الاسباني، وخسر أربعة من ستة أشواط بفارق هدف واحد، وسمح لأحد لاعبي الخصم بتسجيل ثنائية في مناسبتين.

على الجهة المقابلة، ظل برشلونة في سباق اللقب بعد تعادله مع المتصدر اتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، تزامنًا مع تعادل ريال مدريد أمام إشبيلية، ليبقى في المركز الثالث بفارق نقطتين على الصدارة مع تبقي 3 مباريات على نهاية الموسم.

وفاز برشلونة في آخر مباراة خاضها خارج ملعبه بفضل ثنائية نجمه “ليونيل ميسي”، وكانت أمام فالنسيا في الجولة قبل الماضية، والتي انتهت بنتيجة (3-2)، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على ليفانتي اليوم من أجل مواصلة المنافسة على اللقب حتى الرمق الأخير.

وجمع برشلونة 75 نقطة في الدوري الاسباني هذا الموسم حتى الآن، انتصر في 23 مباراة، وتعادل في 6 مناسبات، بينما تلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 80 هدفًا كأقوى خط هجوم في الليجا، واستقبلت شباكه 33 هدفًا.

وتنقل مباراة برشلونة وليفانتي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما تذاع على قناة لاليجا تي في بار.

ويدير مواجهة برشلونة وليفانتي الحكم الاسباني “خوسيه لويس مونويرا مونتيرو”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.