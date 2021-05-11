9 لاعبين خارج حسابات النصر للموسم المقبل

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وأكدت مصادر لـ»مكة» أن إدارة النصر في طريقها إلى إنهاء عوائق الالتزامات المادية التي تمنح النادي نيل الكفاءة المالية من قبل لجنة الكفاءة المالية التابعة للاتحاد السعودي في مهلة أقصاها شهر أغسطس المقبل بعد وضع خطة مالية مع قائمة الأعضاء الذهبيين لتنفيذها بدعم من العضو الداعم الأمير خالد بن فهد.
ومن المنتظر أن تعقد الإدارة اجتماعا مع المدرب للوقوف على احتياجاته للموسم الجديد، وتحديد الأسماء التي يريد استمرارها والأخرى التي لا تتماشى مع خططه.
وعلى صعيد ملف اللاعبين الأجانب، تمسكت إدارة النصر برفض العروض المقدمة من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي لضم لاعبه المعار إليه، الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، حيث زاد عرض الفريق الإماراتي عن 6 ملايين دولار للتعاقد مع اللاعب، إلا أن النصر تمسك بالرفض وقرر استعادة اللاعب بعد تقديمه عروضا لافتة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الماضية، حيث سيكون ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل، كما سيتم إلحاقه بقائمة الفريق المشاركة في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.
استغناءات منتظرة (سعوديين)
- يحيى الشهري: خارج الحسابات
- عبدالعزيز الدوسري: خارج الحسابات
- عبدالرحمن الدوسري: خارج الحسابات
- فراس البريكان: خارج الحسابات
مصير اللاعبينالمعارين
- فهد الجميعة: الاستغناء عنه بنهاية إعارته لأبها
- رائد الغامدي: عدم تفعيل بند شراء عقده وإعادته إلى الرائد
- سعود زيدان: يلتحق بالفريق بعد انتهاء إعارته لأبها
- منصور الشمري: يعود للفريق بعد نهاية إعارته للطائي
- أمين بخاري: يعود عقب انتهاء إعارته للعين
استغناءات منتظرة (أجانب)
- الحارس الأسترالي براردلي جونز: خارج الحسابات
- البرازيلي مايكون بيريرا: خارج الحسابات
- المغربي نورالدين أمرابط: (معلق) يعتمد على تقرير نهاية الموسم
- المغربي عبدالرزاق حمدالله: مستمر
- البرازيلي بيتروس ماثيوس: (معلق) استمراره يرتبط بالأمور المالية
- الأرجنتيني بيتي مارتنيز: خارج حسابات الصيفية ويعود في الفترة الشتوية
- الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف: يعود بانتهاء إعارته لشباب الأهلي دبي
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