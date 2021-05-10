عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سابع أجانب الهلال السعودي.. من هو الدبابة ماريجا

الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم المالي موسى ماريجا قادماً من بورتو البرتغالي.



تفاصيل الصفقة

وأوضح الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ماريجا سيكون سابع أجانب الهلال في الموسم المقبل.

ولم يكشف الهلال عن التفاصيل المالية للصفقة، لكنه أوضح أن اللاعب وقع على عقود لمدة 3 سنوات.

بدورها، ذكرت محطة "سكاي سبورت إيطاليا" أن اللاعب انتقل لصفوف "الزعيم" في صفقة انتقال حر من بورتو.

وسيصبح موسى ماريجا أول لاعب مالي يرتدي قميص نادي الهلال عبر التاريخ، حيث لم يسبق لـ"الزعيم" التعاقد مع لاعبين من دولة مالي.

من هو ماريجا؟

موسى ماريجا هو مهاجم مالي يبلغ من العمر حاليا 30 عاما، وقد استطاع خلال مسيرته الاحترافية، تسجيل 115 هدفًا، خلال 319 مباراة رسمية.

بدأ ماريجا مسيرته الاحترافية مع نادي إيفري الفرنسي عام 2011، ثم انتقل إلى لابوار في 2012، ومنه إلى فريق أميان سنة 2013.

وفي 2014، خاض ماريجا تجربة احتراف في المنطقة العربية من بوابة الترجي، لكنه رحل سريعا عائدا إلى أوروبا من بوابة ماريتيمو البرتغالي في 2015.

وانتقل ماريجا في السنة التالية إلى بورتو، قبل أن تتم إعارته موسم لفريق فيتوريا جيماريش، ويعود من جديد في 2017 لصفوف بورتو، ويكتب التاريخ مع الفريق.

ومع بورتو، حقق موسى ماريجا الدوري البرتغالي في مناسبتين، فضلا عن كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي، كما حصل على أفضل لاعب في الفريق عام 2018.

ولعب موسى ماريجا مع بورتو 190 مباراة، وساهم في 105 أهداف، حيث سجل 72 هدفا، وصنع 33 هدفا.