شكرا لقرائتكم خبر عن هاميلتون يعادل رقم الأسطورة شوماخر في برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوق بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، على مطارده المباشر هذا العام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، محققاً فوزه السادس في مسيرته على حلبة برشلونة والخامس توالياً، ومتساوياً مع صاحب الرقم القياسي لعدد الانتصارات الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر، في جائزة إسبانيا الكبرى، رابعة مراحل بطولة العالم للفورمولا واحد.

وحقق هاميلتون، بفضل استراتيجية ناجحة من فريقه، فوزه الـ98 في مسيرته والثالث هذا الموسم والسادس على الحلبة الكتالونية، منها خمسة توالياً، ليتساوى مع «البارون الأحمر» صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات.

وحلّ زميله الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً، فيما وصل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو رابعاً.

وأنهى هاميلتون 66 لفة بوقت قدره 1,33,07,680 ساعة، متقدماً بفارق 15,841 ثانية عن فيرستابن. وتأخر بوتاس بفارق 26,610 ثانية.

وعزز هاميلتون صدارته في ترتيب السائقين مع 94 نقطة، وبات يتقدم بفارق 14 نقطة عن فيرستابن الذي حصد إلى نقاط المركز الثاني، نقطة أسرع لفة بعدما دخل إلى المنصات للتزود بإطارات ملساء إثر خسارته صدارته.

ورفع مرسيدس نقاطه في صدارة الصانعين إلى 141 نقطة أمام فريقي ريد بول - هوندا (112) وماكلارين - مرسيدس (65).

وأثنى مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر، على أداء منافسه مرسيدس، قائلاً: «أرفع القبعة احتراماً لمرسيدس ولويس».

فيما قال فيرستابن الذي حقق فوزه الأوّل مع فريقه الحالي في مسيرته على الحلبة الكتالونية في عام 2016: «لسنا في المكان الذي نريد، وما زلنا بحاجة للضغط أكثر وبقوة للحاق بالركب؛ لأننا في الوقت الحالي أبطأ قليلاً. ولكن مقارنة مع العام الماضي، هي قفزة مهمة بالنسبة لنا».

وانطلق هاميلتون من الصدارة للمرة الـ100 في مسيرته في إنجاز غير مسبوق في «الفئة الأولى»، إلا أن «ماد ماكس» انتزع منه المركز الأوّل في الانطلاق وعند المنعطف الأول، ودفع زميل الأخير بوتاس ثمن تأخر هاميلتون فخسر المركز الثالث لصالح سائق فيراري لوكلير.

أخذ الأفضلية

ودخل بوتاس لتبديل إطاراته في اللفة 24 بعدما قرر مرسيدس أخذ الأفضلية على لوكلير بعد توقف الأخير، ورد ريد بول بإدخال فيرستابن لكنه تأخر في المنصات؛ حيث احتاج إلى 4,2 ثانية للخروج بسبب تأخر أحد الفنيين في تجهيز الإطار الأمامي، ليعود ثالثاً خلف لوكلير وهاميلتون، فيما طالبت الحظيرة الألمانية سائقها البريطاني بالبقاء على الحلبة.

وسرعان ما دخل هاميلتون في اللفة 28 لإجراء توقفه ليعود ثانياً خلف فيرستابن متأخراً بحوالي 5 ثوانٍ، في ما اعتبر نجاحاً لاستراتيجية ريد بول. وتلاه لوكلير الذي خسر مركزه الثالث لصالح بوتاس.

وبدأ هاميلتون مسلسل ضغطه على الهولندي، بعدما قلص الفارق بينهما إلى حوالي 1,009 ثانية في اللفة 33.

وحاول فريق مرسيدس قلب الموازين بعد صعوبة تجاوز هاميلتون منافسه فيرستابن على الحلبة، فدخل الأوّل في اللفة 43 للتزود بإطارات متوسطة شبه جديدة (عمرها 3 لفات فقط)، وعاد ثالثاً خلف زميله بوتاس، ومتأخراً بفارق 24 ثانية عن الهولندي المتصدر.

وأدرك مرسيدس أن معركة هاميلتون - فيرستابن ستحتدم في اللفات الأخيرة، فأعلم سائقه بوتاس الثاني في اللفة 52 أن زميله خلفه بفارق ثانيتين، ويعتمد استراتيجية مختلفة، وعليه إفساح المجال له، وهذا بالفعل ما حصل من دون مقاومة تذكر.

مطاردة مثيرة

وبدت معالم الخيبة في صوت فيرستابن بعدما عبّر عن عجزه لفريقه عبر الجهاز اللاسلكي، قائلاً: «لا أعلم ماذا سنفعل للفوز في نهاية السباق؟».

وبالفعل، بدأت في اللفة 59 عملية المطارة بين فيرستابن المتصدر وملاحقه هاميلتون ليصل الفارق بينهما إلى 0,621 ثانية، ليتقدم سائق مرسيدس على منافسه في اللفة التالية، وينتزع الصدارة، فرد ريد بول بإدخال سائقه في اللفة 61 بعدما أدرك مرارة عدم تمكنه من الفوز، لتزويد سيارته بإطارات ملساء جديدة في ضمن حسابات أسرع لفة، مدركاً أنه سيعود ثانياً بسبب الفارق بينه وبين باقي منافسيه.

وأكمل سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس والأسترالي دانيال ريكياردو (ماكلارين)، والإسباني كارلوس ساينس (فيراري) وسائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، والفرنسي إستيبان أوكون (ألبين) ومواطنه بيار غاسلي (الفاتاوري) المراكز العشرة الأولى.

وأقيم سباق إسبانيا أمام حوالي ألف مشاهد ضمن خطوة رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.