أزمة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا.. وشكوك حول إقامة المباراة في اسطنبول

الشارقة - اميمة ياسر -

يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لفض الأزمة التي تواجه مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان، وذلك بعدما تأهلا سوياً إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020 - 2021.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ستاد أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، في الـ 29 من مايو الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية عن وضع تركيا على القائمة الحمراء بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية، في تقرير لها، أن الاتحاد الأوروبي متعاطف مع الموقف، في ظل وضع تركيا على القائمة الحمراء للحكومة البريطانية، ما يعني أن الفريقين سيحتاجان لحجر صحي لمدة 10 أيام بعد عودتهما إلى إنجلترا عقب خوضهما المباراة، فضلاً عن أزمة سفر المشجعين.

وأضافت الصحيفة في تقريرها إلى أن هناك مقترح من أجل استضافة ويمبلي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي "استبعد ملاعب توتنهام ونيوكاسل وأرسنال وأستون فيلا"، حيث اعتبر اليويفا ملعب ويمبلي الذي يساع 22500 متفرج هو الملعب المناسب لاستضافة المباراة.

وأوضحت أنه يجب أن يوافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي على تغيير أو إعادة تحديد موعد نهائي البطولة، والذي يمكن تأخيره لمدة 48 ساعة، ما يسمح لكل من تشيلسي وسيتي بالتدريب في ويمبلي في اليوم السابق لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة: "لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسعى أيضًا للحصول على ضمانات مطلقة من الحكومة بأن جميع وسائل الإعلام والمذيعين والرعاة وكبار الشخصيات سيسمح لهم بالحضور دون قيود الحجر الصحي، بالإضافة إلى ذلك، سيطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الأندية التي شاركت في مسابقة هذا الموسم التخلي عن جزء من أموال جائزتها لمواجهة التكاليف البالغة 20 مليون جنيه إسترليني التي تكبدتها بالفعل السلطات التركية قبل المباراة المخطط لها في أتاتورك في اسطنبول، ومن المتوقع صدور قرار نهائي هذا الأسبوع".