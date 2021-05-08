شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يُمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى رسميًّا، عن تمديد عقد البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، ليقطع بذلك نادى باريس سان جيرمان، الطريق على بعض الأندية التى كانت تسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلى خلال الميركاتو الصيفى المقبل، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ومانشستر يونايتد الإنجليزى.

كانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أكدت أن الاتفاق كان قد تم بين باريس سان جيرمان ونيمار منذ أسابيع، حيث وقع اللاعب على العقد الجديد وذلك مقابل راتب سنوى 30 مليون يورو.

يُذكر أن نيمار انضم لصفوف باريس سان جيرمان فى صيف 2017 قادمًا من برشلونة الإسبانى، وينتهى تعاقده الحالى بنهاية الموسم المقبل صيف 2022.

ويعد اللاعب البرازيلى الأغلى فى تاريخ كرة القدم، حيث انضم لسان جيرمان مقابل كسر الشرط الجزائى فى عقده بقيمة 222 مليون يورو.