حسابات البوندسليجا تجر دورتموند لخدمة منافسه اللدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمكن لبوروسيا دورتموند أن يقدم خدمة نادرة لمنافسه اللدود بايرن ميونخ غدا من خلال مساعدته في انتزاع لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) التاسع على التوالي قبل أن يخرج إلى أرض الملعب.

ويستضيف دورتموند فريق لايبزج، صاحب المركز الثاني في ترتيب بوندسليجا، في المرحلة الـ32 للمسابقة، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة بايرن ميونخ مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنفس المرحلة.

وسيضمن فوز دورتموند على لايبزج تتويج بايرن باللقب دون النظر لنتيجة لقائه مع جلادباخ.

ويتصدر بايرن ترتيب بوندسليجا بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزج قبل 3 مراحل على نهاية البطولة، وذلك عقب إخفاقه في الفوز باللقب خلال المرحلة الماضية، بخسارته 1/ 2 أمام مضيفه ماينز.

ويحتاج دورتموند، صاحب المركز الخامس، لحصد النقاط الثلاث، لإنعاش آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المحلية، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويستعد دورتموند ولايبزج لمواجهة بعضهما البعض مرتين في غضون 5 أيام، حيث يلتقيان أيضا في المباراة النهائية لكأس ألمانيا يوم 13 مايو الحالي.

من جانبه، يسعى بايرن للثأر من خسارته 2 / 3 أمام مونشنجلادباخ خلال لقاء الفريقين بجولة الذهاب لبوندسليجا في يناير الماضي، عندما عجز عن الاحتفاظ بتقدمه 2 / 0، وسكنت شباكه 3 أهداف من منافسه.

ودائما ما يواجه بايرن مشاكل خلال مبارياته مع مونشنجلادباخ.

ويحتاج جلادباخ، الذي يحتل المركز السابع، إلى النقاط أيضا لإنعاش حظوظه في الحصول على المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويبتعد مونشنجلادباخ حاليا بفارق 4 نقاط خلف بايرليفركوزن، الذي يحتل المركز السادس حاليا في بوندسليجا.

في الوقت نفسه، يتأخر دورتموند، بفارق نقطة خلف آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع، ونقطتين خلف فولفسبورج، الذي يحتل المركز الثالث.

ويطمح دورتموند لمواصلة صحوته في البطولة، بعدما فاز بمبارياته الثلاث الأخيرة في بوندسليجا، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 6 مواجهات مع لايبزج.

وقال المدير الفني لبوروسيا دورتموند،إيدن تيرزيتش «إن النجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي كان قد اصيب قبل أسبوعين في عضلة الفخذ بات قريبا من العودة لتدريبات الفريق وربما يشارك أمام أمام لايبزج».

وأما لايبزج، فيتطلع إلى إنهاء موسمه بتحقيق رقم قياسي في عدد النقاط ببوندسليجا، وكذلك للحصول على لقب الكأس لأول مرة مع مدربه المنتهي ولايته جوليان ناجلسمان، الذي يستعد لتدريب بايرن خلفا لهانزي فليك.

وتفتتح المرحلة اليوم بمباراة شتوتجارت مع ضيفه أوجسبورج.