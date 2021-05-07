أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 5 /2021

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 5 / 2021 العديد من الاخبار الهامة على رأسها إقامة أربع مباريات فى الجولة العشرين للدورى حيث فاز الأهلى على الإتحاد السكندرى بهدفين نظيفين ، بينما واصل الزمالك سلسلة عروضه الجيدة محققا ألفوز على سموحه بهدفين مقابل هدف ، بينما استعاد بيراميدز توازنه وفاز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وغزل المحلة على إنبى بهدف مقابل للاشئ

الأهلى ينجو من فخ الاتحاد السكندرى بثنئاية بانون وأفشة

استعاد فريق الأهلى ذاكرة الآنتصارات بعدما حقق فوزاً هاماً على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ20 لبطولة الدورى المصري.

الزمالك يهزم سموحة 2 /1 ويؤمن صدارة الدورى

حقق الزمالك، فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى ليرتفع رصيد الفائز إلى 44 نقطة فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 28 نقطة فى المركز السادس بجدول المسابقة. غزل المحلة يواصل الصحوة بألفوز على إنبى ويصعد للمركز الخامس

واصل فريق غزل المحلة صحوته بالفوز على نظيره إنبى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب المحلة، ضمن مباريات الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق غزل المحلة بالدقيقة 26 من عمر الشوط الأول عن طريق المدافع أحمد عيد ليتمكن من المساهمة فى حصد الثلاث نقاط.بيراميدز يعمق جراح دجلة ويقهره بثلاثية فى الدورى

استعاد بيراميدز نغمة الآنتصارات بالفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام الدولى ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فرجانى يظهر بـ"نظارة" قبل مواجهة الزمالك وسموحة

وصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى استاد القاهرة الدولى، استعدادا لمواجهة سموحة، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة 20 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

تشكيل الأهلى ضد الاتحاد السكندري.. عودة بانون والثنائى محسن فى الهجوم

أعلن بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد الاتحاد السكندرى اليوم السبت والتى تجمعهما على ملعب الإسكندرية شمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

التشكيل الرسمى لمباراة بيراميدز ودجلة بالدوري

أعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز والتشيلى ماريو سالاس مدرب وادى دجلة تشكيل فريقيهما قبل المواجهة التى تجمع بينهما على استاد السلام الدولى ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يشكو الجبلاية واتحاد اليد للجنة الأولمبية فى خطاب رسمي

تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بخطاب إلى اللجنة الأولمبية المصرية تستعرض فيه المخألفات التى قامت بها اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد بخصوص القرار الصادر عن اتحاد اليد بجلسة ١ مايو باعتبار الزمالك بطلا لدورى المحترفين موسم 2019- 2020، واعتبار النادى الأهلى بطلا لبطولة لكأس مصر عمومى الرجال لنفس الموسم وذلك لكون الزمالك والأهلى حاملى لقب البطولتين فى الموسم قبل الماضي.

الإسماعيلى يشيد بالتحكيم ويؤكد نتمنى استمراره فى التألق والإزدهار

أشاد علاء وحيد المتحدث باسم الإسماعيلى بأداء التحكيم المصرى ، مؤكدا بأن التحكيم فى المباريات الأربع الماضية للفريق على قدر المسئولية ويعطى كل ذى حق حقه ويقدم أفضل ما لديه من أجل خروج المباراة فى أفضل شكل.

أجايى يحتاج أسبوعين قبل العودة للأهلي

أوضح مصدر داخل النادى الأهلى أن جونيور أجايى لاعب الفريق الأحمر يحتاج أسبوعين للانتهاء من برنامجه التأهيلى والعودة للمشاركة فى مباريات ألفريق الأحمر بعدما غاب عن المشاركة مع فريقه للإصابة .

وصل فريق الكرة الأول بنادى الأهلى، إلى ملعب إستاد الإسكندرية الدولى، استعدادا لمواجهة سيد البلد نادى الاتحاد السكندرى، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة 20 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.