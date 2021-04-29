فيديو | شاهد اهداف مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني «ريمونتادا أندلسية تضيع الصدارة»

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الاسباني، والمؤجلة منذ الجولة 33، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب كامب نو.

تعرض الفريق الكتالوني لكارثة حقيقية على ملعبه حين خسر أمام غرناطة المتواضع بنتيجة 2/1، ليتجمد في المركز الثالث برصيد 71 دون استغلال يُذكر لهزيمة المتصدر “أتلتيكو مدريد” أمام أثلتيك بلباو في وقت سابق هذا الأسبوع، ليفوت برشلونة فرصة الانقضاض على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد.

وكان من المثير للجدل تعرض برشلونة لـ ريمونتادا أندلسية اليوم، حيث تقدم على غرناطة في الدقيقة 23 بهدف سجله ليونيل ميسي بصناعة أنطوان جريزمان، ثم تلقت شباكه لثنائية فيما بعد في الشوط الثاني.

وتلقت شباك تير شتيجن لهدفين متتاليين حملا توقيع ماشيس ومولينا في الدقيقتين 63 و79، ليدفع مدرب البرسا “رونالد كومان” نتيجة تغييراته الخاطئة لعل أبرزها حين سحب أوسكار مينجويزا من أجل إشراك عثمان ديمبيلي عقب هدف تعادل غرناطة.

وكان برشلونة قد أكمل المباراة دون رونالد كومان منذ الدقيقة 66 بعد تعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة لاعتراضه على الحكم.

فيديو | شاهد اهداف مباراة برشلونة وغرناطة

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