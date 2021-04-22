شكرا لقرائتكم خبر الانسحابات تهدم مشروع دوري السوبر الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انهار مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم الذي أعلن عنه الأحد الماضي من قبل 12 ناديا من أندية النخبة، وذلك بعدما انضم أتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان لستة أندية إنجليزية في الانسحاب منه.

وحاليا يتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة رسميا بعد أن أقر يوفنتوس أمس أنه في الوقت الحالي هناك فرص محدودة لإكمال المشروع بالشكل الذي تم تصوره في البداية.

بداية الانسحابات

كان مانشستر سيتي أول الأندية التي أكدت انسحابها، حيث ذكر في بيان أنه اتخذ إجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.

وتلى بيان مانشستر سيتي 5 بيانات أخرى تؤكد انسحاب ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال وتشيلسي.

وذكر تشيلسي «بعد الانضمام للمجموعة الأسبوع الماضي، حظينا بوقت كاف لدراسة الأمر برمته، وقررنا أن مشاركتنا في البطولة لن تكون في مصلحة النادي وجماهيرنا، أو عالم كرة القدم الأوسع».

وذكر الاتحاد الإنجليزي «نرحب بتخلي الأندية عن خطط دوري السوبر الأوروبي، وهو الأمر الذي كان يهدد هرم كرة القدم بأكمله».

وأضاف «كرة القدم الإنجليزية لديها تاريخ كبير مبني على إتاحة الفرصة لكل الأندية، وقد أجمعت جميع عناصر اللعبة على رفضها إقامة دوري مغلق. كان من الممكن أن يؤدي هذا الاقتراح، حسب تصميمه، لتقسيم لعبتنا، ولكن بدلا من ذلك وحدنا كلنا».

وتعرض دوري السوبر الأوروبي لضربة موجعة مبكرة عندما رفض بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، المشاركة فيه.

يوفنتوس: فرص البطولة ضئيلة

وأقر نادي يوفنتوس الإيطالي بأن هناك فرصا محدودة لاستكمال مشروع (دوري السوبر) بالشكل الذي تم تصوره في البداية، ولكنه أكد أنه سيبقى «ملتزما بمطاردة إنشاء قيمة طويلة الأمد للشركة ولصناعة كرة القدم بشكل عام».

وقال يوفنتوس إن 9 من 12 عضوا مؤسسا أعلنوا الانسحاب «على الرغم من أن الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الاتفاق بين الأندية لم تكن قد اكتملت».

ولهذا كان هناك أمل ضئيل في أن يتقدم الدوري رغم أن يوفنتوس يبقى «مقتنعا بسلامة المشروع الرياضي، والتجاري والقانوني».

انسحاب ميلان والإنتر

وذكر نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أنه لن يشارك في البطولة، تاركا رسميا يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد كآخر 3 فرق في المشروع المتعثر.

وذكر ميلان «وافقنا على الدعوة للمشاركة في دوري السوبر مع نية حقيقية لتقديم أفضل بطولة أوروبية ممكنة للجماهير حول العالم ولمصلحة النادي وجماهيره».

وأضاف «التغيير ليس سهلا دائما، ولكن التطور ضروري للتقدم، وخصائص كرة القدم الأوروبية تطورت وتغيرت على مدار عقود».

كما أعلن نادي إنتر ميلان انسحابه من مقترح إقامة البطولة.

انسحاب أتلتيكو مدريد

وأعلن أتلتيكو مدريد الإسباني انسحابه من البطولة ليصبح تاسع ناد وأول ناد غير إنجليزي ينسحب.

وذكر بيان أن أتلتيكو وافق على الانضمام بناء على ظروف لم تعد موجودة حاليا، وأن المدير الفني دييجو سيميوني، بجانب لاعبيه، كانوا سعداء بالقرار خاصة «أن المزايا الرياضية يجب أن تسود فوق أي معايير أخرى».

وكان أتلتيكو أعلن برفقة ريال مدريد وبرشلونة والأندية الإيطالية الثلاثة يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، بجانب الأندية الستة الكبرى في إنجلترا عن الدوري الجديد مساء الأحد الماضي ليثير ردة فعل غاضبة في عالم كرة القدم.

إعادة تشكيل المشروع

وقالت أندية دوري السوبر الأوروبي إنها ستتخذ خطوات لإعادة تشكيل المشروع بعد انسحاب عدد من الأندية.

وذكرت الأندية في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح أمس «وفقا للظروف الحالية، سنعيد النظر في الخطوات المناسبة لإعادة تشكيل الموضوع».

وعلى الرغم من المغادرة الجماعية للأندية الإنجليزية، وأتلتيكو مدريد وميلان، تبقى أندية دوري السوبر الأوروبي صامدة في أهدافها بتقديم مقترح لبطولة أوروبية جديدة، وذكرت «النظام الحالي لا يعمل».

وذكر بيان «مقترحنا يهدف للسماح للرياضة بالتطور مع توليد الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم بشكل كامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على المشاكل المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بشكل عام نتيجة جائحة فيروس كورونا».