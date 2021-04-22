شكرا لقرائتكم خبر الانسحاب يريح لاعبي أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر لاعبو فريق أتلتيكو مدريد بيانا عبروا فيه عن ارتياحهم بعد انسحاب النادي من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ونشر قائد أتلتيكو مدريد، كوكي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا «من لاعبي أتلتيكو مدريد، نود أن نعرب عن ارتياحنا بالقرار النهائي الذي اتخذه نادينا بالابتعاد عن دوري السوبر الأوروبي».

وأضاف «سنواصل العمل والكفاح من أجل رفع قيم الجهد والجدارة والروح التي لطالما نتميز بها، سنواصل العمل بجد والتركيز على مباراة اليوم».