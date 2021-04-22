الانسحاب يريح لاعبي أتلتيكو

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ونشر قائد أتلتيكو مدريد، كوكي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا «من لاعبي أتلتيكو مدريد، نود أن نعرب عن ارتياحنا بالقرار النهائي الذي اتخذه نادينا بالابتعاد عن دوري السوبر الأوروبي».
وأضاف «سنواصل العمل والكفاح من أجل رفع قيم الجهد والجدارة والروح التي لطالما نتميز بها، سنواصل العمل بجد والتركيز على مباراة اليوم».
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